POL-HI: Tatverdächtiger versucht vor Polizisten entwendetes Diebesgut zu verkaufen

HILDESHEIM-(kri)-Am gestrigen Tag (04.09.2025) kontrollierte ein uniformierter Polizeibeamter in der Mittagszeit in der Parkanlage Marienfriedhof in Hildesheim eine vierköpfige Personengruppe. Neben ihm stand sein Streifenwagen.

Während der Kontrolle kam ein Mann auf die Gruppe zu und bot ihnen ein Parfüm an. Der Beamter bemerkte sofort, dass ein Sicherungsgehäuse angebracht war und forderte den Mann auf, sich auszuweisen und das Parfum vorzuzeigen. Während der Kontrolle war der Mann verbal aggressiv und beleidigte den Polizisten. Aus diesem Grund forderte der Beamte Unterstützung an. Ermittlungen ergaben, dass er das Parfum zuvor vermutlich in der Arnekengalerie entwendet hat. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Der 57-jährige Hildesheimer erhielt einen Platzverweis und durfte nach den polizeilichen Maßnahmen den Bereich verlassen.

