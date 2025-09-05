PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Tatverdächtiger versucht vor Polizisten entwendetes Diebesgut zu verkaufen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am gestrigen Tag (04.09.2025) kontrollierte ein uniformierter Polizeibeamter in der Mittagszeit in der Parkanlage Marienfriedhof in Hildesheim eine vierköpfige Personengruppe. Neben ihm stand sein Streifenwagen.

Während der Kontrolle kam ein Mann auf die Gruppe zu und bot ihnen ein Parfüm an. Der Beamter bemerkte sofort, dass ein Sicherungsgehäuse angebracht war und forderte den Mann auf, sich auszuweisen und das Parfum vorzuzeigen. Während der Kontrolle war der Mann verbal aggressiv und beleidigte den Polizisten. Aus diesem Grund forderte der Beamte Unterstützung an. Ermittlungen ergaben, dass er das Parfum zuvor vermutlich in der Arnekengalerie entwendet hat. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Der 57-jährige Hildesheimer erhielt einen Platzverweis und durfte nach den polizeilichen Maßnahmen den Bereich verlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Pressestelle
Kristin Möller
Telefon: 05121/939-204
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 05.09.2025 – 11:00

    POL-HI: Versammlung in der Hildesheimer Innenstadt

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM-(kri)-Am gestrigen Tag (04.09.2025) versammelten sich ca. 20 Bürgerinnen und Bürger vor der Jakobikirche, Almstraße in Hildesheim, um ein politisches Statement zu setzen. Kurz vor 16:30 Uhr erschienen die Personen vor Ort, die eine Lautsprecherbox und einen Infotisch aufstellten. Zudem schwenkten mehrere Personen Fahnen, u.a. eine Palästinaflagge in Kombination mit der Regenbogenflagge. ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 10:38

    POL-HI: Zeugenaufruf nach Körperverletzung

    Hildesheim (ots) - Alfeld (rob) - Am 31.08.2025, um 21:30 Uhr wurde ein 17-jähriger Alfelder Opfer einer gefährlichen Körperverletzung. Die Tat ereignete sich in der Alfelder Fußgängerzone in Höhe der Kurzen Straße. Dem 17-Jährigen wurde unvermittelt Reizgas ins Gesicht gesprüht. Der männliche Täter entfernte sich anschließend in Richtung der Burgfreiheit. Der Täter ist 185 cm groß und war mit einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren