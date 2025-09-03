Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Hildesheim (ots)

Alfeld (rob) - Am 31.08.2025, um 21:30 Uhr wurde ein 17-jähriger Alfelder Opfer einer gefährlichen Körperverletzung. Die Tat ereignete sich in der Alfelder Fußgängerzone in Höhe der Kurzen Straße. Dem 17-Jährigen wurde unvermittelt Reizgas ins Gesicht gesprüht. Der männliche Täter entfernte sich anschließend in Richtung der Burgfreiheit. Der Täter ist 185 cm groß und war mit einem schwarzen Jogginganzug und schwarzen Schuhen bekleidet. Zeugen, die die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/8073115 in Verbindung zu setzen.

