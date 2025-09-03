PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Hildesheim (ots)

Alfeld (rob) - Am 31.08.2025, um 21:30 Uhr wurde ein 17-jähriger Alfelder Opfer einer gefährlichen Körperverletzung. Die Tat ereignete sich in der Alfelder Fußgängerzone in Höhe der Kurzen Straße. Dem 17-Jährigen wurde unvermittelt Reizgas ins Gesicht gesprüht. Der männliche Täter entfernte sich anschließend in Richtung der Burgfreiheit. Der Täter ist 185 cm groß und war mit einem schwarzen Jogginganzug und schwarzen Schuhen bekleidet. Zeugen, die die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/8073115 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 03.09.2025 – 10:06

    POL-HI: Zeugenaufruf nach Raub auf Tankstelle

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM-(kri)-Am gestrigen Abend (02.09.2025) überfiel ein maskierter Täter eine Tankstelle in der Berliner Straße in Hildesheim, erbeutete Bargeld und flüchtete. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der Unbekannte gegen 21:45 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle und forderte die Herausgabe des Kasseninhaltes. Ein Mitarbeiter übergab ihm das Geld, woraufhin der Täter die Flucht ergriff. ...

    mehr
  • 02.09.2025 – 10:21

    POL-HI: Gegenstände aus der Wohnung gestohlen

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM-(kri)-Zwischen 09:00 Uhr und 12:35 Uhr am gestrigen Tag suchten unbekannte Täter ein Mehrfamilienhaus in der Berndwardstraße in Hildesheim auf, verschafften sich Zugang in eine dortige Wohnung und durchwühlten Schubaden und Schränke. Im Anschluss verließen die Unbekannten mit dem Diebesgut das Haus. Hinweisgeber, die ein Ausbaldowern an dem Tattag oder an zurückliegenden Tagen ...

    mehr
  • 02.09.2025 – 10:18

    POL-HI: Einbruch in Wohnung

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM-(kri)-Am Montag den 01.09.2025 betrat eine unbekannte Täterschaft zwischen 05:30 Uhr und 10:00 Uhr ein Mehrfamilienhaus in der Scheelenstraße in Hildesheim. Sie hebelten eine Wohnungstür auf und entwendeten Bargeld und Schmuck. Zeugen, die in der Scheelenstraße/Judenstraße verdächtige Beobachtungen getätigt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121/939-115 in Verbindung zu setzen. Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren