Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Raub auf Tankstelle

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am gestrigen Abend (02.09.2025) überfiel ein maskierter Täter eine Tankstelle in der Berliner Straße in Hildesheim, erbeutete Bargeld und flüchtete.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der Unbekannte gegen 21:45 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle und forderte die Herausgabe des Kasseninhaltes. Ein Mitarbeiter übergab ihm das Geld, woraufhin der Täter die Flucht ergriff.

Beschreibung des Tatverdächtigen:

männlich

ca. 180 cm groß

schlanke Statur

schwarzer Pullover mit weißen Schriftzügen auf den Ärmeln und roten Applikationen auf der Brust

dunkle Hose

dunkle Schuhe

Zum Zeitpunkt der Tat hielt sich ein älterer Mann im Verkaufsraum auf, der die Tat vermutlich nicht bemerkt, aber den Täter vielleicht zuvor gesehen hat. Die zuständigen Ermittler suchen diesen wichtigen Zeugen.

Der Zeuge sowie weitere Zeugen, die zu der Tat oder dem Täter Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121/939-115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell