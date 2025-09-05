PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versammlung in der Hildesheimer Innenstadt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am gestrigen Tag (04.09.2025) versammelten sich ca. 20 Bürgerinnen und Bürger vor der Jakobikirche, Almstraße in Hildesheim, um ein politisches Statement zu setzen.

Kurz vor 16:30 Uhr erschienen die Personen vor Ort, die eine Lautsprecherbox und einen Infotisch aufstellten. Zudem schwenkten mehrere Personen Fahnen, u.a. eine Palästinaflagge in Kombination mit der Regenbogenflagge. Neben fünf Redebeiträgen spielten die Versammlungsteilnehmenden Musik ab. Gegen 18:15 Uhr war die Versammlung, die störungsfrei verlief, beendet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

