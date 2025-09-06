PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

HOLLE / GRASDORF (erb). Am 06.09.2025, in der Zeit von 16:15 Uhr bis 17:30 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht in der Ohebergstraße in 31188 Holle, Ortsteil Grasdorf.

Vorliegenden Informationen zufolge parkte die Geschädigte im oben genannten Zeitraum ihren Pkw - einen blauen BMW Mini - am Fahrbahnrand. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie einen frischen Schaden am Heck feststellen.

Es wird vermutet, dass ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen den BMW Mini fuhr. Der Unfallverursacher entfernte sich vor Ort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Es entstand Sachschaden, der vorläufig auf einen mittleren dreistelligen Bereich geschätzt wird.

Die Polizei Bad Salzdetfurth hat die Ermittlungen gemäß § 142 StGB wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Personen, die Angaben zum verursachenden Fahrzeug beziehungsweise zum verursachenden Fahrzeugführer tätigen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05063/9010 bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

