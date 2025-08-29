POL-HOM: Mehrere Aufbrüche von Firmenfahrzeugen in Homburg-Einöd
Homburg (ots)
In der Nacht vom 27. auf den 28. August 2025 wurden in Homburg-Einöd, Am Großen Acker, drei Fahrzeuge durch einen bislang unbekannten Täter aufgebrochen und im Fahrzeuginneraum befindliche Werkzeuge und Arbeitsgeräte entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.
