POL-HOM: Mehrere Aufbrüche von Firmenfahrzeugen in Homburg-Einöd

Homburg (ots) - Am 28.08.2025, gegen 15:40 Uhr, kam es auf der L 213 zwischen Homburg und Kirrberg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 23-Jähriger verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Peugeot 207 und kollidierte mit einem entgegenkommenden Seat. Durch die Kollision wurden beide Unfallbeteiligten schwer verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. ...

