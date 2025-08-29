PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Homburg

Homburg (ots)

Am 28.08.2025, gegen 15:40 Uhr, kam es auf der L 213 zwischen Homburg und Kirrberg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 23-Jähriger verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Peugeot 207 und kollidierte mit einem entgegenkommenden Seat. Durch die Kollision wurden beide Unfallbeteiligten schwer verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die L 213 für mehrere Stunden voll gesperrt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

