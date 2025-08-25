Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruchsdiebstahl Kraftwerk Bexbach

Bexbach (ots)

Am Abend des 24.08.2025, gegen 22:20 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter ein Starkstromkabel am Kraftwerk Bexbach durchtrennt sowie ein Erdungskabels entwendet. Beim Durchtrennen der Kabel kam es zu einem lauten Knall. Die bislang unbekannten Täter flüchteten zunächst in Richtung eines benachbarten Schützenvereins, um im weiteren Verlauf erneut in Richtung des Kraftwerks und schließlich in unbekannte Richtung zu flüchten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell