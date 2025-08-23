Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Schwerer Verkehrsunfall auf B 423 zwischen Jägersburg - Waldmohr

Homburg (ots)

Am Freitag, den 22.08.2025, kam es gegen 22.18 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer (58 Jahre) und einem Pkw-Fahrer (18 Jahre). Der Pkw-Fahrer befuhr die B 423, aus Richtung Waldmohr kommend, in Fahrtrichtung Jägersburg. Hierbei passierte der Pkw-Fahrer eine ungesicherte Unfallstelle, an der sich zuvor ein Wildunfall ereignet hatte, und verlangsamte seinen Pkw. Der Pkw-Fahrer versuchte daraufhin die Unfallstelle -über die Gegenfahrspur- zu umfahren. Hierbei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer. Der Motorradfahrer wurde durch die Kollision vom Motorrad abgeworfen und kam ca. 30 Meter weiter auf der Fahrbahn zum Erliegen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im Wert von ca. 30.000 EUR. Der Motorradfahrer verletzte sich schwer und musste im Anschluss im Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg medizinisch behandelt werden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand besteht keine Lebensgefahr. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

