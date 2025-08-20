Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Straßenverkehrsgefährdung, Körperverletzung und Sachbeschädigung

St. Ingbert (ots)

Am 18.08.2025 befuhr der Geschädigte mit seinem PKW (grauer Renault Partner) gegen 13:44 Uhr die Poststraße in Richtung Otto-Toussaint-Straße in St. Ingbert. Vor dem Geschädigten wurde ein grauer Audi Q3 mit Wiesbadener Kreiskennung in gleicher Fahrtrichtung geführt. An der Fußgängerampel, Höhe der Hausnummer 6, überfuhr der graue Audi Q3 die für ihn rot anzeigende Ampel. Hierbei musste eine bislang unbekannte Fußgängerin, welche gerade die Straße überqueren wollte, dem PKW ausweichen. Um den Fahrer des Audi Q3 auf sein Fehlverhalten aufmerksam zu machen, betätigte der Geschädigte die Hupe, woraufhin der Audi Q3 am rechten Fahrbahnrand geparkt wurde. Aus dem Auto stiegen drei Männer Mitte 20, welche zu dem PKW des Geschädigten gingen. Ein Mann ging unverzüglich zum geöffneten Fahrerfenster und schlug mehrfach auf den Geschädigten ein, wodurch dieser im Gesicht verletzt wurde. Ein weiterer Mann ging zur Beifahrerseite und schlug mindestens einmal auf den PKW des Geschädigten, wodurch dieser beschädigt wurde. Aufgrund mehrerer Passanten vor Ort ließen die Täter von einer weiteren Tatbegehung ab. Ein Mann stieg wiederum in den Audi Q3 und flüchtete in Richtung Otto-Toussaint-Straße. Die anderen beiden Männer flüchteten fußläufig in Richtung Otto-Toussaint-Straße.

Die bislang unbekannte Fußgängerin, die durch das Fahrverhalten des grauen Audi Q3 gefährdet wurde sowie weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) oder der Polizei St. Ingbert (06894-1090) in Verbindung zu setzen.

