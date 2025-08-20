Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl aus PKW

Homburg (ots)

In der Nacht von Dienstag den 19.08.2025 auf Mittwoch den 20.08.2025, kam es zu Diebstählen aus zwei Pkw. Hierbei warf der unbekannte Beschuldigte jeweils eine Fensterscheibe der jeweiligen Pkw ein und entnahm Wertgegenstände. Beide Pkw waren im Bereich des Berliner Wohnpark geparkt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell