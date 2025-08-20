PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Homburg (ots)

Am Montag, den 18.08.2025 kam es in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 18:45 Uhr zu ei-nem Verkehrsunfall auf dem Enkler-Parkplatz in der Talstraße Homburg. Ein unbekannter Verursacher stieß beim Ein- oder Ausparken gegen einen daneben geparkten, silbernen PKW Fiat mit St. Ingberter Kennzeichen und beschädigte diesen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf 3000EUR geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

