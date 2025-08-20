Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl aus Bexbach

Bexbach (ots)

Im Tatzeitraum des 09.08.2025, ca. 12:50 Uhr bis 16.08.2025, ca. 06:00 Uhr wurde ein Seitenfach einer Zugmaschine eines LKW mit Braunschweiger-Kreiskennung durch einen derzeit unbekannten Täter aufgebrochen und es wurden nachfolgend mehrere Gegenstände daraus entwendet. Die Zugmaschine war im vorgenannten Tatzeitraum im Industriegebiet "In der Kolling" in 66450 Bexbach geparkt. Im Anschluss an die Tat entfernte sich der unbekannte Täter in unbekannte Richtung von der Tatörtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

