PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Homburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl aus Bexbach

Bexbach (ots)

Im Tatzeitraum des 09.08.2025, ca. 12:50 Uhr bis 16.08.2025, ca. 06:00 Uhr wurde ein Seitenfach einer Zugmaschine eines LKW mit Braunschweiger-Kreiskennung durch einen derzeit unbekannten Täter aufgebrochen und es wurden nachfolgend mehrere Gegenstände daraus entwendet. Die Zugmaschine war im vorgenannten Tatzeitraum im Industriegebiet "In der Kolling" in 66450 Bexbach geparkt. Im Anschluss an die Tat entfernte sich der unbekannte Täter in unbekannte Richtung von der Tatörtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Homburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Homburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Homburg
Alle Meldungen Alle
  • 16.08.2025 – 10:33

    POL-HOM: Verkehrsunfallflucht am Freizeitzentrum in Blieskastel

    Blieskastel (ots) - Am 14.08.2025, zwischen 10:50 Uhr und 16:45 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Frei-zeitzentrums in Blieskastel zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahr-zeug parkte neben einem blauen Peugeot 2008 mit SB Kreiskennung. Beim Aussteigen schlug einer der Insassen die Tür gegen die Fahrertür des Peugeot, sodass diese beschä-digt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend ...

    mehr
  • 16.08.2025 – 10:23

    POL-HOM: Verkehrsunfall mit 2 tödlich verletzten Personen bei Homburg-Kirrberg

    Homburg (ots) - In den frühen Morgenstunden des heutigen Samstags (16.08.2025) verunfallte auf der Landstraße (L 213) zwischen Zweibrücken-Mörsbach und Homburg-Kirrberg auf saarländischer Seite ein 21jähriger Mann und seine gleichaltrige Beifahrerin, welche zuvor von Polizeibeamten der PI Zweibrücken kontrolliert werden sollten. Nach dem bisherigen Stand der ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 15:20

    POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

    Bexbach (ots) - Am 13.08.2025 kam es in der Güterstraße in Bexbach gegenüber der Einfahrt zum dortigen Parkplatz im Zeitraum zwischen 09:00 Uhr und 11:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem bislang unbekannten Kraftfahrzeug und einem am rechten Fahrbahnrand geparkten grauen 3-er BMW mit Aalener Kreiskennung. Durch das Unfallgeschehen wurde der geparkte PKW erheblich im Bereich der Fahrerseite beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren