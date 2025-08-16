POL-HOM: Verkehrsunfallflucht am Freizeitzentrum in Blieskastel
Blieskastel (ots)
Am 14.08.2025, zwischen 10:50 Uhr und 16:45 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Frei-zeitzentrums in Blieskastel zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahr-zeug parkte neben einem blauen Peugeot 2008 mit SB Kreiskennung. Beim Aussteigen schlug einer der Insassen die Tür gegen die Fahrertür des Peugeot, sodass diese beschä-digt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt in unbekannte Richtung vom Unfallort.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.
