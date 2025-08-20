Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Homburg (ots)

Am Montag, den 18.08.2025 kam es in der Zeit zwischen 08:45 und 17:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatzgelände gegenüber der Urologie des UKS in Homburg. Ein unbekannter Verursacher stieß beim Ein- oder Ausparken aus einer der hinteren Parkflächen am Waldrand an den daneben geparkten, grauen PKW der Marke Seat, Typ Ateca mit Hamburger Kennzeichen und beschädigte diesen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf 1500EUR geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

