Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Körperliche Auseinandersetzung

Bliesdalheim (ots)

Am Mittwoch, den 13. August 2025, kam es gegen 15:50 Uhr in einem nahezu voll besetzten Linienbus (Linie 501) zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der spätere Geschädigte zunächst durch den Beschuldigten verbal bedroht. In der Folge griff der Tatverdächtige den Geschädigten körperlich an, indem er ihm Schläge gegen das Ohr sowie den Hinterkopf versetzte. Der Geschädigte erlitt hierbei Schmerzen. Mehrere Fahrgäste sowie der Busfahrer wurden auf das Geschehen aufmerksam und forderten den Angreifer auf, von seinem Verhalten abzulassen. Die Polizei Homburg (06841 10 60) bittet Fahrgäste, die den Vorfall beobachtet haben, sich als Zeugen zur Verfügung zu stellen.

