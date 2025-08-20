Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Kennzeichendiebstahl

Homburg Jägersburg (ots)

Zwischen dem 18.08.2025, 16:00 Uhr und dem 19.08.2025, 00:30 Uhr, wurde das hintere Kennzeichenschild (KUS-Kreiskennung) eines grauen Pkw der Marke Opel entwendet. Der Pkw war im Tatzeitraum in der Kleinottweilerstraße in 66424 Homburg auf einem dortigen, frei zugänglichen, Schotterparkplatz abgestellt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebe-ten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell