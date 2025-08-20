Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Homburg (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte am Montag, den 18.08.2025 in der Zeit von 10:30 Uhr bis 18:30 Uhr beim Befahren einer Durchfahrtsstraße zwischen Geb. 21 und 38 auf dem Gelände des UKS einen in einer Parkfläche neben der Fahrbahn geparkten PKW der Marke Opel, Typ Corsa, Farbe Schwarz mit Kaiserslauterer Kennzeichen und beschädigte diesen. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss an den Unfall von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Höhe des Sachschadens am geparkten PKW wird auf 2000EUR geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell