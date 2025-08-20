PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Homburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Homburg (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte am Montag, den 18.08.2025 in der Zeit von 10:30 Uhr bis 18:30 Uhr beim Befahren einer Durchfahrtsstraße zwischen Geb. 21 und 38 auf dem Gelände des UKS einen in einer Parkfläche neben der Fahrbahn geparkten PKW der Marke Opel, Typ Corsa, Farbe Schwarz mit Kaiserslauterer Kennzeichen und beschädigte diesen. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss an den Unfall von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Höhe des Sachschadens am geparkten PKW wird auf 2000EUR geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Homburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Homburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Homburg
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 15:17

    POL-HOM: Kennzeichendiebstahl

    Homburg Jägersburg (ots) - Zwischen dem 18.08.2025, 16:00 Uhr und dem 19.08.2025, 00:30 Uhr, wurde das hintere Kennzeichenschild (KUS-Kreiskennung) eines grauen Pkw der Marke Opel entwendet. Der Pkw war im Tatzeitraum in der Kleinottweilerstraße in 66424 Homburg auf einem dortigen, frei zugänglichen, Schotterparkplatz abgestellt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebe-ten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 15:16

    POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

    Homburg (ots) - Am Montag, den 18.08.2025 kam es in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 18:45 Uhr zu ei-nem Verkehrsunfall auf dem Enkler-Parkplatz in der Talstraße Homburg. Ein unbekannter Verursacher stieß beim Ein- oder Ausparken gegen einen daneben geparkten, silbernen PKW Fiat mit St. Ingberter Kennzeichen und beschädigte diesen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf 3000EUR ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 15:15

    POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

    Homburg (ots) - Am Montag, den 18.08.2025 kam es in der Zeit zwischen 08:45 und 17:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatzgelände gegenüber der Urologie des UKS in Homburg. Ein unbekannter Verursacher stieß beim Ein- oder Ausparken aus einer der hinteren Parkflächen am Waldrand an den daneben geparkten, grauen PKW der Marke Seat, Typ Ateca mit Hamburger Kennzeichen und beschädigte diesen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren