Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl aus Pkw in Homburg/ Erbach

Homburg/Erbach (ots)

Im Tatzeitraum des 20.08.2025, ca. 14:00 Uhr bis 21.08.2025, ca. 07:21 Uhr wurde an einem grauen Mercedes mit homburger Kreiskennung in der Steglitzer Straße in 66424 Homburg die Scheibe der Fahrerseite von einem bislang unbekannten Täter eingeworfen. Dieser entnahm Wertgegenstände im Wert von ca. 700 Euro aus dem Pkw. Am Fahrzeug entstand Sachschaden im Wert von ca. 200 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

