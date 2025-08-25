PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Fahrraddiebstahl in Homburg

Homburg (ots)

Am 23.08.2025, zwischen 22:00 Uhr und 22:30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Downhill-Mountainbike, welches in der Marktstraße in Homburg abgestellt war. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein schwarzes Mountainbike der Marke "Propain". Auf dem schwarzen Rahmen ist die Aufschrift in der Farbe Türkis zu lesen. Die Fahrradga-bel ist rot.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

