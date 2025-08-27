Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Bexbach

Bexbach (ots)

Am 26.08.2025 wurde in Bexbach am Kreisverkehrsplatz Kleinottweilerstr./Hochstr./Brückenstr. festgestellt, dass in einem davorliegenden nicht bekannten Zeitraum ein dort aufgestelltes Verkehrszeichen (VZ 222 - rechts vorbei)durch einen unbekannten Fahrzeugfahrer beschädigt wurde, welcher sich im Anschluss von der Unfallstelle unbefugt entfernt hatte.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

