POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Bexbach
Bexbach (ots)
Am 26.08.2025 wurde in Bexbach am Kreisverkehrsplatz Kleinottweilerstr./Hochstr./Brückenstr. festgestellt, dass in einem davorliegenden nicht bekannten Zeitraum ein dort aufgestelltes Verkehrszeichen (VZ 222 - rechts vorbei)durch einen unbekannten Fahrzeugfahrer beschädigt wurde, welcher sich im Anschluss von der Unfallstelle unbefugt entfernt hatte.
Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.
