Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Homburg

Homburg (ots)

Am 26.08.2025 kam es gegen ca. 12:50 Uhr in der Zweibrücker Straße in Homburg gegenüber der dortigen Esso-Tankstelle zu einem Unfallgeschehen, bei welchem ein Fahrradfahrer zu Fall kam. Der Geschädigte erlitt hierbei eine stark blutende Kopfplatzwunde. Er fuhr ein schwarz/rotes Pedelec, war dunkel gekleidet und trug einen Rucksack. Nach bisherigen Erkenntnissen kann nicht ausgeschlossen werden, dass es vor dem Sturzgeschehen zu einem Zusammenstoß mit einem adneren Fahrzeug gekommen war.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM-ServD
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

