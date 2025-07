Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Brückenanfahrung durch Fahrgastkabinenschiff

Treis-Karden (ots)

Am 02.07.2025, gegen 19:20 Uhr, durchfuhr ein Fahrgastkabinenschiff in der Bergfahrt den landseitigen, dritten, Brückenbogen am geographisch linken Ufer in der Ortslage Treis-Karden. Die zur Verfügung stehende Höhe zwischen Wasseroberfläche und Brückenbogen reichte nicht aus, so dass es zu einem Zusammenstoß. An dem Schiff entstand erheblicher Sachschaden. An Bord des Fahrgastkabinenschiffes befanden sich 110 Fahrgäste und 27 Crew-Mitglieder. Durch den Zusammenstoß wurden 2 Crew-Mitglieder verletzt und mussten im Krankenhaus Cochem behandelt werden. Glücklicherweise wurde keiner der Fahrgäste verletzt. Schäden an der Brücke konnten durch den LBM noch nicht erhoben werden, die Brücke ist aktuell noch für den Verkehr freigegeben.

