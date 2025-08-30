Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Ladendiebstahl im Outlet

Zweibrücken (ots)

Am 29.08.2025 meldete der Sicherheitsdienst des Outlet Centers um 12:20 Uhr hiesiger Dienststelle zwei männliche Personen, die ihnen bereits aufgrund vergangener Diebstähle bekannt waren. Nachdem die beiden 39- und 50-jährigen Männer die Bediensteten des Sicherheitsdienstes erblickten, flüchteten sie, konnten aber letztendlich angetroffen und durchsucht werden. Dabei wurde ein entwendeter Pullover aufgefunden. Der von ihnen genutzte PKW wurde ebenfalls festgestellt. Da das Fahrzeug vor Ort nicht geöffnet werden konnte, erfolgte eine Sicherstellung. Eine anschließende Durchsuchung des Fahrzeugs nach möglichem weiterem Diebesgut ist beabsichtigt. |PIZW

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell