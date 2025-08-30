PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Ladendiebstahl im Outlet

Zweibrücken (ots)

Am 29.08.2025 meldete der Sicherheitsdienst des Outlet Centers um 12:20 Uhr hiesiger Dienststelle zwei männliche Personen, die ihnen bereits aufgrund vergangener Diebstähle bekannt waren. Nachdem die beiden 39- und 50-jährigen Männer die Bediensteten des Sicherheitsdienstes erblickten, flüchteten sie, konnten aber letztendlich angetroffen und durchsucht werden. Dabei wurde ein entwendeter Pullover aufgefunden. Der von ihnen genutzte PKW wurde ebenfalls festgestellt. Da das Fahrzeug vor Ort nicht geöffnet werden konnte, erfolgte eine Sicherstellung. Eine anschließende Durchsuchung des Fahrzeugs nach möglichem weiterem Diebesgut ist beabsichtigt. |PIZW

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Alle Meldungen Alle
  • 30.08.2025 – 08:09

    POL-PIZW: Verkehrsunfall

    Zweibrücken (ots) - Am 29.08.2025 befuhr ein 66-jähriger Mann mit seinem Mercedes um 12:15 Uhr die Messerschmittstraße von der Freudenbergerhofstraße kommend in Richtung August-Bebel-Straße. Hierbei verlor er, vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten VW. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtsachschaden in ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 08:55

    POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht/Zeugen gesucht

    Zweibrücken (ots) - Im Zeitraum von Dienstag, 26.08.2026 bis Donnertag, 28.08.2025, 07.15 Uhr streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren einen in der Jakobstraße geparkten, weißen PKW VW T-Cross. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000.- Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren