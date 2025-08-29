PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 26.08.2026 bis Donnertag, 28.08.2025, 07.15 Uhr streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren einen in der Jakobstraße geparkten, weißen PKW VW T-Cross. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000.- Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Wer hat den Unfallhergang beobachtet bzw. kann Angaben zum Verursacherfahrzeug oder dessen Fahrzeugführer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

