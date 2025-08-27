POL-PIZW: Fahrradfahrer fährt Schlangenlinien
Zweibrücken (ots)
Am Dienstag, 26.08.2025, gegen 21.40 Uhr befuhr ein 45-jähriger Fahrradfahrer in Schlangenlinien die Bitscher Straße und wurde sodann einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wies er betäubungsmitteltypische Auffallerscheinungen auf. Bei der Durchsuchung seiner Person konnten Kleinstmengen an Cannabis und Kokain sowie ein Springmesser aufgefunden und sichergestellt werden. Dem Fahrradfahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. /pizw
