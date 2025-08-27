PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Fahrradfahrer fährt Schlangenlinien

Zweibrücken (ots)

Am Dienstag, 26.08.2025, gegen 21.40 Uhr befuhr ein 45-jähriger Fahrradfahrer in Schlangenlinien die Bitscher Straße und wurde sodann einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wies er betäubungsmitteltypische Auffallerscheinungen auf. Bei der Durchsuchung seiner Person konnten Kleinstmengen an Cannabis und Kokain sowie ein Springmesser aufgefunden und sichergestellt werden. Dem Fahrradfahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

