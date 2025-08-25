PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Polizei zieht fahruntüchtige Fahrzeugführer aus dem Verkehr

Zweibrücken (ots)

Am Sonntag, 24.08.2025, gegen 11.30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Zweibrücken in der Gottlieb-Daimler Straße den 36-jährigen Fahrer eines VW Crafter, der zuvor auf der Bundesautobahn 8 in Schlangenlinien unterwegs war. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von knapp 2,6 Promille. Ein durchgeführter Drogenvortest erbrachte Anhaltspunkte auf die Einnahme diverser Betäubungsmittel. Ebenfalls am Sonntag, 24.08.2025, gegen 17.25 Uhr wurde der 67-jährige Fahrer eines Toyota Hilux in der Höhenstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem auch dieser Schlangenlinien fuhr. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,5 Promille. Beiden Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Die Führerscheine der Beschuldigten wurden sichergestellt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

