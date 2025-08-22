Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Am Donnerstag, 21.08.2025, in der Zeit von 06.30 Uhr bis 17.00 Uhr streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen in der Jakob-Locher-Straße ordnungsgemäß geparkten, schwarzen PKW Kia Proceed. An diesem entstand ein Schaden im Bereich der Frontstoßstange. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1500.- Euro beziffert. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Wer hat den Unfallhergang beobachtet bzw. kann Angaben zum Verursacherfahrzeug oder dessen Fahrzeugführer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell