Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Presserstmeldung: Stromausfall in Singhofen und Pohl

Singhofen (ots)

Am 13.08.2025 gegen 09:20 Uhr kam es in Singhofen zu einem technischen Defekt in einem Trafohaus. Dadurch bedingt fällt der Strom für die Ortschaften Singhofen und Pohl aus. Mitarbeiter des Energieversorgers sind vor Ort und arbeiten bereits an der Störungsbeseitigung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Ems
Viktoriaallee 21
56130 Bad EMs

Telefon: 02603/970-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

