Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 241004-1-pdnms Zeugen nach einer gefährlichen Körperverletzung in Rickert gesucht

Rickert ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 22.09.2024 gegen 03.30 Uhr kam es zwischen zwei Jugendgruppen nach einer Scheunenfete in der Straße Am Wasserwerk in Rickert zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 17 jähriger Geschädigter nicht unerheblich verletzt wurde. Der junge Mann musste mit einem Rettungswagen in die Schönklinik verbracht werden.

Der 17 jährige Geschädigte wurde zunächst von einer Gruppe von 5-6 Jugendlichen angegriffen und am Boden liegend auch mit Tritten attackiert. Als dem Geschädigten zwei Freunde zur Hilfe eilen wollten, wurden auch diese von der 5-6 Mann starken Gruppe angegriffen und geschlagen.

Nach dem Vorfall flüchtete die Gruppe von Jugendlichen in Richtung Dorfstraße.

Der Haupttäter aus der Gruppe war ca. 160 cm groß, ca. 17 Jahre alt, männlich, blonde lockige Haare, bekleidet mit einer schwarzen Kapuzenjacke, einer Jeanshose und hellen Schuhen.

Die Polizeistation Owschlag sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer konnte die Auseinandersetzung beobachten, wer kann Angaben zu der 5-6 Personen umfassenden Gruppe geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Owschlag unter der Rufnummer 04336-2919850.

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell