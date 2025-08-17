Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Trunkenheitsfahrten

Zweibrücken (ots)

Am Samstagnachmittag/Abend (16.08.2025) wurden gleich zwei PKW-Fahrer kontrolliert, welche unter Alkoholeinfluss standen. Zunächst stoppten Polizeibeamte am Nachmittag, in der Fruchtmarktstr., einen 80-jähriger Zweibrücker. Da bei diesem Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, führten die Beamten einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von 0,60 Promille ergab. Später am Abend wurde ein 73-jähriger Zweibrücker in der Rimschweilerstr. kontrolliert. Auch bei diesem konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Der durchgeführte Atemalkoholtest erbrachte hierbei einen Wert von 1,08 Promille. Beide Fahrzeugführer wurden auf die Polizeidienststelle verbracht, wo ihnen eine Blutprobe entnommen wurde. Sie müssen nun mit einem Bußgeld, sowie einem Fahrverbot rechnen. |pizw

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell