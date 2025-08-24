PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PIZW: Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Zweibrücken (ots)

Am 24.08.2025 gegen 22:20 Uhr sollte ein 19-jähriger Fahrzeugführer vor der Festhalle in Zweibrücken einer polizeilichen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer versuchte sich daraufhin der Verkehrskontrolle zu entziehen. Dazu beschleunigte er seinen PKW und fuhr über den dortigen Gehweg auf die Saarlandstraße. Im weiteren Verlauf fuhr der Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung der 22er Straße. Hierbei überquerte er die rote Lichtzeichenanlage an der Kreuzung Landauer-/Molitorstraße. Den letztlich durch die Polizei festgestellten Fahrzeugführer erwarten nun mehrere Strafverfahren, u.a. wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs ohne Führerschein und einer Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholgenusses.

Sollte durch das Verhalten des Pick-Up Fahrers ein anderer Verkehrsteilnehmer (Fußgänger oder Autofahrer) gefährdet worden sein, bittet die Polizei die Geschädigten, sich bei der Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder unter der Telefonnummer 0631-369 15399 zu melden. |pizw

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

