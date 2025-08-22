Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Unbekannte Täter zerkratzen PKW/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Am Mittwoch, 20.08.2025, in der Zeit von 09.00 Uhr bis 11.30 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter einen in der Saarlandstraße, auf dem Parkplatz der Rennwiese abgestellten, braunen PKW Toyota Avensis, indem sie auf der Beifahrerseite den Lack zerkratzten. Der Schaden dürfte sich auf ca. 1200.- Euro belaufen. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell