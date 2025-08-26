PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Die Schule geht wieder los - Schulwegprävention in Zweibrücken

Zweibrücken (ots)

Die Sommerferien sind seit dem 18. August 2025 wieder vorbei. Demnach beginnt gerade für die Erstklässler ein ganz neuer und aufregender Lebensabschnitt. Neben den vielen schulischen Eindrücken beginnen auch mit dem täglichen Verlassen der Wohnung ganz neue Herausforderungen für die Abc-Schützen. Das sichere Bewegen im öffentlichen Verkehrsraum, das Ankommen in der Schule und der Heimweg. Hier sind alle gefordert. Sowohl die Eltern, als auch die Schüler und sonstige Verkehrsteilnehmer. Infos rund um das Thema "Schulweg" finden Sie auf der Internetseite der Verkehrswacht unter dem Link: https://s.rlp.de/9OmvCTD. Aus diesem Grund werden in den ersten Wochen nach den Ferien wieder verstärkt polizeiliche Überwachungsmaßnahmen an den Schulen im Stadtgebiet durchgeführt. Neben den Verkehrsmaßnahmen werden den Schulen auch kriminalpolizeiliche Präventions- und Informationsgespräche angeboten. Darunter fallen beispielsweise allgemeine Tipps und Verhaltensregeln zum Umgang mit fremden Personen. Nähere Infos hierzu finden sie unter dem Link: https://s.rlp.de/UxOHuDA. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

