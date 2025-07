Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Energische Seniorin vertreibt Taschendiebe

Kaiserslautern (ots)

Vermutlich sogenannte "Shoulder Surfer" haben eine Seniorin aus dem Stadtgebiet ausgespäht und versucht, sie zu bestehlen. Die 82-Jährige konnte dies zum Glück durch eine energische Ansage verhindern. Die Polizei warnt dennoch vor dieser Masche und bittet um Hinweise zu den Tätern.

Wie die Seniorin zusammen mit einer Familienangehörigen am Donnerstag bei der Polizei anzeigte, war sie vor ein paar Tagen zur Zielscheibe von Dieben geworden. Als sie am vergangenen Samstagmorgen bei ihrer Bank am Stiftsplatz Geld am Automaten abheben wollte, fielen ihr zwei junge Männer auf, die vor dem Eingang herumlungerten. Einer der beiden folgte der Dame in den Vorraum und positionierte sich hinter ihr, als sie anfing, den Automaten zu bedienen. Weil sie sich beobachtet fühlte, wechselte die 82-Jährige den Automaten.

Mit dem Geld in der Tasche verließ die Seniorin die Bank und kaufte auf dem Markt ein. Dabei entging ihr nicht, dass ihr die beiden Unbekannten folgten. Auch als die Frau den Heimweg antrat, blieben die Männer hinter ihr. Und als sie zu Hause ihren Rollator über die Türschwelle heben wollte, waren die "Verfolger" plötzlich neben ihr - einer gab vor, beim Anheben des Rollators zu helfen, gleichzeitig griff er aber in die Tasche der 82-Jährigen, was diese sofort unterband. Im gleichen Moment versuchte der zweite Täter, sich an der Dame vorbei in den Hauseingang zu schieben. Die Seniorin schrie ihn jedoch an, dass er das Haus sofort verlassen solle. Darauf ergriffen die Männer die Flucht.

Von den Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor: Beide sind etwa 20 bis 25 Jahre alt, ungefähr 1,65 bis 1,70 Meter groß, von schlanker Statur und mit kurzen schwarzen Haaren. Einer der Männer hatte einen Vollbart und war bekleidet mit bunten Bermuda-Shorts, hellem T-Shirt und schwarzer Jacke. Sein Komplize war glattrasiert und trug helle Bermuda-Shorts, ein helles T-Shirt und darüber ein bunt-gestreiftes Hemd. Zeugen, denen die Männer aufgefallen sind, oder die sonstige Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |cri

