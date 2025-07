POL-PPWP: Betrüger tummeln sich im Internet

Kaiserslautern (ots) - Diebe waren in der Nacht von Montag auf Dienstag im Stadtteil Erlenbach aktiv. Sie machten sich an abgestellten Fahrzeugen zu schaffen und krallten sich, was an Wertgegenständen im Innenraum lag. Am Dienstagmorgen bemerkte eine Anwohnerin der Straße "Am Wingertsberg", dass unbekannte Täter über Nacht in ihren Pkw eingedrungen sind und das Wageninnere durchwühlt haben. Sie fanden den "versteckten" Geldbeutel der Frau und nahmen ihn mit. Darin ...

