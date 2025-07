Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gestohlener Pkw gefunden

Kaiserslautern (ots)

Mitarbeiter der Stadt teilten der Polizei am Dienstag mit, dass der als gestohlen gemeldete Mercedes in der Straße "Im Reiserfeld" gefunden wurde. Die C-Klasse aus dem Jahr 2012 war im Mai in der Papiermühlstraße entwendet worden (wir berichteten: https://s.rlp.de/DmTD4qh). Die Ermittlungen nach den Tätern dauern an. Zeugen, denen der Pkw am Straßenrand aufgefallen ist und die Hinweise zu den Dieben geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Kriminalpolizei zu melden. |kfa

