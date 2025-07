POL-KS: Snackautomat in Harleshausen gesprengt: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots) - Baunatal (Landkreis Kassel): Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Frau mittleren Alters an einer Festbühne in Baunatal sexuell belästigt. Wie die Frau bei ihrer Anzeigenerstattung am Wochenende beim Kriminaldauerdienst schilderte, hatte sie zur Tatzeit direkt vor der Bühne am Platz des Friedens gestanden und ...

mehr