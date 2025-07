Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Sexuelle Belästigung an Festbühne in Baunatal: Zeuge gesucht, der Opfer half

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Frau mittleren Alters an einer Festbühne in Baunatal sexuell belästigt. Wie die Frau bei ihrer Anzeigenerstattung am Wochenende beim Kriminaldauerdienst schilderte, hatte sie zur Tatzeit direkt vor der Bühne am Platz des Friedens gestanden und sich aufgrund einer körperlichen Behinderung an dieser festgehalten. Plötzlich habe sich der unbekannte Täter angenähert und sie unsittlich an verschiedenen Körperstellen berührt. Sie versuchte daraufhin, sich zu wehren, was ihr jedoch aufgrund ihrer Beeinträchtigung nicht möglich war, sodass sie laut um Hilfe rief. Ein unbekannter Mann kam dem Opfer schließlich zur Hilfe und zog den Täter, der zuvor bereits andere Festbesucher belästigt haben soll, von der Frau weg. Bei dem Täter soll es sich um einen ca. 40 Jahre alten Mann mit Drei-Tage-Bart, kurzen dunklen Haaren, dunklem Hemd und blauer Jeans gehandelt haben. Wann genau die Tat im Zeitraum zwischen 22:00 Uhr und 1:30 Uhr stattgefunden hat, konnte das deutlich unter dem Eindruck der Geschehnisse stehende Opfer nicht angeben.

Die weiteren Ermittlungen werden beim für Sexualdelikte zuständigen Kommissariat 12 der Kasseler Kripo geführt. Der unbekannte Helfer sowie weitere Zeugen, die in der Nacht zum Samstag Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell