Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Frau in Wohnung in Niederzwehren tödlich verletzt: Tatverdächtiger festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren:

Am heutigen Montagmorgen wurden die Polizei und Rettungskräfte gegen 9:10 Uhr wegen einer leblosen Frau in die Ludwig-Massie-Straße im Kasseler Stadtteil Niederzwehren gerufen. Die hinzugeeilten Streifen fanden eine Frau mit Stichverletzungen auf, wobei von einer Gewalttat ausgegangen wird. Die 41-Jährige aus dem Schwalm-Eder-Kreis wurde von Rettungskräften umgehend in ein Krankenhaus gebracht, wo sie inzwischen leider aufgrund ihrer schweren Verletzungen verstorben ist. Tatverdächtig ist der Ehemann der Verstorbenen, ein in Kassel lebender 46-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit, der noch am Tatort von der Polizei festgenommen werden konnte. Die Hintergründe der Tat und der genaue Tatablauf sind derzeit noch unklar. Die für Kapitaldelikte zuständigen Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo haben die die weiteren Ermittlungen wegen eines Tötungsdelikts übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell