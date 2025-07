Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Automarder in Erlenbach

Kaiserslautern (ots)

Diebe waren in der Nacht von Montag auf Dienstag im Stadtteil Erlenbach aktiv. Sie machten sich an abgestellten Fahrzeugen zu schaffen und krallten sich, was an Wertgegenständen im Innenraum lag.

Am Dienstagmorgen bemerkte eine Anwohnerin der Straße "Am Wingertsberg", dass unbekannte Täter über Nacht in ihren Pkw eingedrungen sind und das Wageninnere durchwühlt haben. Sie fanden den "versteckten" Geldbeutel der Frau und nahmen ihn mit. Darin befand sich auch die EC-Karte der 31-Jährigen. Diese setzten die Diebe gleich für Einkäufe ein. Wie die Bank später mitteilte, kam es zu insgesamt acht Abbuchungen, die nicht von der rechtmäßigen Karteninhaberin getätigt wurden.

Ähnlich gingen die Täter in der Straße "Im Braumenstück" vor: Auch hier drangen sie in einen Pkw ein und durchsuchten den Innenraum. Als der Fahrzeughalter am Dienstagvormittag zu seinem Mazda kam, war dieser zwar (wieder) verschlossen, allerdings lag der Inhalt des Handschuhfachs verteilt auf dem Beifahrersitz. Bei einer genaueren Überprüfung entdeckte der Mann Kratzer am Türrahmen sowie Verschmutzungen an der Innenverkleidung der Tür, die nicht von ihm stammten. Wie sich herausstellte, hatten sich die Diebe auch in diesem Fall einen Geldbeutel geschnappt. Darin befand sich allerdings "nur" etwas Münzgeld.

Hinweise auf verdächtige Personen, die in der fraglichen Nacht in Erlenbach aufgefallen sind, nimmt die Kriminalpolizei jederzeit unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegen. |cri

