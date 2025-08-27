PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Zweibrücken (ots)

Am Dienstag, 26.08.2025, gegen 12.30 Uhr befuhr der 49-jährige Fahrer eines PKW Ford Kuga die Lützelstraße in Richtung Kaiserstraße, um nach links in die Bubenhauser Straße einzubiegen. Beim Abbiegevorgang missachtete der Fahrer des Ford den Vorrang eines PKW Smart, der die Kaiserstraße in Richtung Lützelstraße befuhr. Im Kreuzungsbereich Kaiserstraße/Lützelstraße/Bubenhauser Straße kam es zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden dürfte sich auf ca. 9000.- Euro belaufen. Die 55-jährige Fahrerin des Smart klagte in Folge des Zusammenstoßes über leichte Schmerzen im Bereich des Brustkorbs. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Alle Meldungen Alle
  • 26.08.2025 – 11:08

    POL-PIZW: Die Schule geht wieder los - Schulwegprävention in Zweibrücken

    Zweibrücken (ots) - Die Sommerferien sind seit dem 18. August 2025 wieder vorbei. Demnach beginnt gerade für die Erstklässler ein ganz neuer und aufregender Lebensabschnitt. Neben den vielen schulischen Eindrücken beginnen auch mit dem täglichen Verlassen der Wohnung ganz neue Herausforderungen für die Abc-Schützen. Das sichere Bewegen im öffentlichen ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 13:39

    POL-PIZW: Polizei zieht fahruntüchtige Fahrzeugführer aus dem Verkehr

    Zweibrücken (ots) - Am Sonntag, 24.08.2025, gegen 11.30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Zweibrücken in der Gottlieb-Daimler Straße den 36-jährigen Fahrer eines VW Crafter, der zuvor auf der Bundesautobahn 8 in Schlangenlinien unterwegs war. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von knapp 2,6 Promille. Ein durchgeführter ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 10:16

    POL-PIZW: Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis

    Zweibrücken (ots) - Am 24.08.2025 gegen 22:20 Uhr sollte ein 19-jähriger Fahrzeugführer vor der Festhalle in Zweibrücken einer polizeilichen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer versuchte sich daraufhin der Verkehrskontrolle zu entziehen. Dazu beschleunigte er seinen PKW und fuhr über den dortigen Gehweg auf die Saarlandstraße. Im weiteren Verlauf fuhr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren