Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Zweibrücken (ots)

Am Dienstag, 26.08.2025, gegen 12.30 Uhr befuhr der 49-jährige Fahrer eines PKW Ford Kuga die Lützelstraße in Richtung Kaiserstraße, um nach links in die Bubenhauser Straße einzubiegen. Beim Abbiegevorgang missachtete der Fahrer des Ford den Vorrang eines PKW Smart, der die Kaiserstraße in Richtung Lützelstraße befuhr. Im Kreuzungsbereich Kaiserstraße/Lützelstraße/Bubenhauser Straße kam es zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden dürfte sich auf ca. 9000.- Euro belaufen. Die 55-jährige Fahrerin des Smart klagte in Folge des Zusammenstoßes über leichte Schmerzen im Bereich des Brustkorbs. /pizw

