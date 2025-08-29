PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Alkohol legt Auto aufs Dach

POL-PIZW: Alkohol legt Auto aufs Dach
Zweibrücken-Oberauerbach (ots)

Kurz nach Mitternacht von Donnerstag auf Freitag klingelte der Notruf bei Polizei und Rettungsdienst. Die Meldung: Auf der Landstraße 469 zwischen Oberauerbach und Niederhausen hat sich ein Fahrzeug überschlagen und liegt nun auf dem Dach.

Die zu Hilfe geeilten Rettungskräfte trafen am Unglücksort auf einen leicht verletzten Fahrer, der noch selbstständig aus seinem Fahrzeug klettern konnte. Bei dem 37-jährigen Mann aus dem Landkreis Südwestpfalz stellten die Beamten einen hohen Alkoholwert von drei Promille fest. Vermutlich kam der Fahrzeugführer auch aus diesem Grund von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Dabei verletzte er sich zu seinem Glück nur leicht. Der Peugeot hingegen wurde komplett zerstört. Der Gesamtschaden beträgt circa 25.000,- Euro. Aufgrund der starken Alkoholisierung wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten. Er muss nun mit einem entsprechenden Strafverfahren rechnen. |pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
|clm

Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen Alle
  • 27.08.2025 – 12:56

    POL-PIZW: Fahrradfahrer fährt Schlangenlinien

    Zweibrücken (ots) - Am Dienstag, 26.08.2025, gegen 21.40 Uhr befuhr ein 45-jähriger Fahrradfahrer in Schlangenlinien die Bitscher Straße und wurde sodann einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wies er betäubungsmitteltypische Auffallerscheinungen auf. Bei der Durchsuchung seiner Person konnten Kleinstmengen an Cannabis und Kokain sowie ein Springmesser aufgefunden und sichergestellt werden. Dem Fahrradfahrer wurde die ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 12:55

    POL-PIZW: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

    Zweibrücken (ots) - Am Dienstag, 26.08.2025, gegen 12.30 Uhr befuhr der 49-jährige Fahrer eines PKW Ford Kuga die Lützelstraße in Richtung Kaiserstraße, um nach links in die Bubenhauser Straße einzubiegen. Beim Abbiegevorgang missachtete der Fahrer des Ford den Vorrang eines PKW Smart, der die Kaiserstraße in Richtung Lützelstraße befuhr. Im Kreuzungsbereich Kaiserstraße/Lützelstraße/Bubenhauser Straße kam es ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 11:08

    POL-PIZW: Die Schule geht wieder los - Schulwegprävention in Zweibrücken

    Zweibrücken (ots) - Die Sommerferien sind seit dem 18. August 2025 wieder vorbei. Demnach beginnt gerade für die Erstklässler ein ganz neuer und aufregender Lebensabschnitt. Neben den vielen schulischen Eindrücken beginnen auch mit dem täglichen Verlassen der Wohnung ganz neue Herausforderungen für die Abc-Schützen. Das sichere Bewegen im öffentlichen ...

    mehr
