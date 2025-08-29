Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Alkohol legt Auto aufs Dach

Zweibrücken-Oberauerbach (ots)

Kurz nach Mitternacht von Donnerstag auf Freitag klingelte der Notruf bei Polizei und Rettungsdienst. Die Meldung: Auf der Landstraße 469 zwischen Oberauerbach und Niederhausen hat sich ein Fahrzeug überschlagen und liegt nun auf dem Dach.

Die zu Hilfe geeilten Rettungskräfte trafen am Unglücksort auf einen leicht verletzten Fahrer, der noch selbstständig aus seinem Fahrzeug klettern konnte. Bei dem 37-jährigen Mann aus dem Landkreis Südwestpfalz stellten die Beamten einen hohen Alkoholwert von drei Promille fest. Vermutlich kam der Fahrzeugführer auch aus diesem Grund von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Dabei verletzte er sich zu seinem Glück nur leicht. Der Peugeot hingegen wurde komplett zerstört. Der Gesamtschaden beträgt circa 25.000,- Euro. Aufgrund der starken Alkoholisierung wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten. Er muss nun mit einem entsprechenden Strafverfahren rechnen. |pizw

