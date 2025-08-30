PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfall

Zweibrücken (ots)

Am 29.08.2025 befuhr ein 66-jähriger Mann mit seinem Mercedes um 12:15 Uhr die Messerschmittstraße von der Freudenbergerhofstraße kommend in Richtung August-Bebel-Straße. Hierbei verlor er, vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten VW. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 28000 Euro. Durch den Unfall selbst wurde niemand verletzt.|PIZW

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Alle Meldungen Alle
  • 29.08.2025 – 08:55

    POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht/Zeugen gesucht

    Zweibrücken (ots) - Im Zeitraum von Dienstag, 26.08.2026 bis Donnertag, 28.08.2025, 07.15 Uhr streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren einen in der Jakobstraße geparkten, weißen PKW VW T-Cross. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000.- Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 12:56

    POL-PIZW: Fahrradfahrer fährt Schlangenlinien

    Zweibrücken (ots) - Am Dienstag, 26.08.2025, gegen 21.40 Uhr befuhr ein 45-jähriger Fahrradfahrer in Schlangenlinien die Bitscher Straße und wurde sodann einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wies er betäubungsmitteltypische Auffallerscheinungen auf. Bei der Durchsuchung seiner Person konnten Kleinstmengen an Cannabis und Kokain sowie ein Springmesser aufgefunden und sichergestellt werden. Dem Fahrradfahrer wurde die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren