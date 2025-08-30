Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfall

Zweibrücken (ots)

Am 29.08.2025 befuhr ein 66-jähriger Mann mit seinem Mercedes um 12:15 Uhr die Messerschmittstraße von der Freudenbergerhofstraße kommend in Richtung August-Bebel-Straße. Hierbei verlor er, vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten VW. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 28000 Euro. Durch den Unfall selbst wurde niemand verletzt.|PIZW

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell