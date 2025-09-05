POL-HI: Schwerer Diebstahl eines E-Scooters
Hildesheim (ots)
Alfeld (agu). Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Mittwoch zwischen 14:00 und 23.00 Uhr den neuwertigen E-Scooters eines 46-jährigen Alfelders.
Der anthrazit- bzw. schwarz/graue Scooter des Fabrikats "NIU" stand im genannten Tatzeitraum am Bahnhof Alfeld, Fahrradport und war durch ein Kabelschloss gesichert. Bei der Tatausführung war das Kabelschloss vom Dieb durchtrennt und am Abstellort zurückgelassen worden. Der E-Scooter verfügt über ein grünes Versicherungskennzeichen.
Etwaige Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeteten, sich in der Polizeidienststelle Alfeld (05181-80730) zu melden.
