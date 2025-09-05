PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schwerer Diebstahl eines E-Scooters

Hildesheim (ots)

Alfeld (agu). Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Mittwoch zwischen 14:00 und 23.00 Uhr den neuwertigen E-Scooters eines 46-jährigen Alfelders.

Der anthrazit- bzw. schwarz/graue Scooter des Fabrikats "NIU" stand im genannten Tatzeitraum am Bahnhof Alfeld, Fahrradport und war durch ein Kabelschloss gesichert. Bei der Tatausführung war das Kabelschloss vom Dieb durchtrennt und am Abstellort zurückgelassen worden. Der E-Scooter verfügt über ein grünes Versicherungskennzeichen.

Etwaige Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeteten, sich in der Polizeidienststelle Alfeld (05181-80730) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Polizeikommissariat Alfeld
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

