Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Kind nach Kollision mit Bus schwer verletzt

Trier (ots)

Am gestrigen Donnerstag, 04. September 2025 ereignete sich gegen 16.20 Uhr in der Ortslage Igel/Liersberg ein Verkehrsunfall, bei dem ein 7jähriges Kind schwer verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Rad fahrende Junge in einen Einmündungsbereich eingefahren und dort mit einem vorfahrtsberechtigten Bus kollidiert. Dabei erlitt das Kind schwere Verletzungen im Bereich des Kopfes sowie des Oberkörpers und wurde nach erster notärztlicher Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Zur Gewährleistung einer möglichst umfassenden Beweiserhebung hatte das spezialisierte Unfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Trier die Beamten der Polizeiinspektion Trier bei der Unfallaufnahme unterstützt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell