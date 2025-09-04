Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verdacht Verstoß gegen das Tierschutzgesetzt - Hund wies nach Spaziergang Vergiftungserscheinung auf

Züsch (ots)

Am 03.09.2025 wies ein Hund nach einem Spaziergang auf einem Feldweg an der Ortsrandlage Züsch (Verlängerung der Fraubachtalstraße) eine Vergiftungserscheinung in Form von anhaltendem Erbrechen auf. Im Rahmen einer tierärztlichen Untersuchung konnte im Blut des Hundes Rattengift festgestellt und der Hund glücklicherweise rechtzeitig behandelt werden. Derzeit liegen keine konkreten Hinweise vor, ob im besagten Bereich Köder mit entsprechenden Substanzen ausgelegt wurden, jedoch bittet die Polizeiinspektion Hermeskeil Tierhalter um erhöhte Vorsicht. Anwohner und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Rufnummer 06503/9151-0 oder per Mail unter pihermeskeil.wache@poizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell