PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl aus PKW in der Klotzbergstraße Idar-Oberstein

Idar-Oberstein (ots)

In dem Zeitraum von Montag, dem 01.09.2025, ab 14:00 Uhr, bis Dienstag, den 02.09.2025, bis 06:15 Uhr, kam es in der Klotzbergstraße in 55743 Idar-Oberstein zu einem Diebstahl aus einem unverschlossenen PKW. Hierbei haben bislang unbekannte Täter den PKW des Geschädigten durchwühlt und mehrere Wertgegenstände entwendet. Potenzielle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781-561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 02.09.2025 – 20:07

    POL-PDTR: Verhaltensauffälliger Mann löst Polizeieinsatz in der Zurmaiener Straße aus

    Trier (ots) - Ein 40-jähriger Mann befand sich am Dienstagabend im Bereich der Zurmaiener Straße offenbar in einem Ausnahmezustand und löste hierauf einen Polizeieinsatz aus. Demnach erreichten am 02.09.2025 gegen 18:26 Uhr mehrere Notrufe die Führungszentrale des Polizeipräsidiums Trier, in denen mitgeteilt wurde, dass ein nur mit Unterhose und einem Badetuch ...

    mehr
  • 02.09.2025 – 15:35

    POL-PDTR: Unfallzeugen gesucht

    Trier (ots) - Am 02.09.25, gegen 12:30 h, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Jesuitenstraße in Trier, auf Höhe der Ausfahrt Konstantin-Parkhaus. Der bislang unbekannte Fahrer eines blauen Kleinwagens versäumte es offensichtlich sein geparktes Fahrzeug gegen Wegrollen zu sichern. Dieser führerlose PKW geriet in der Folge ins Rollen und touchierte einen PKW, dessen Fahrerin aus der Ausfahrt des Konstatin-Parkhauses in die Jesuitenstraße einbog. Durch die Mitfahrer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren