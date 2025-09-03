POL-PDTR: Diebstahl aus PKW in der Klotzbergstraße Idar-Oberstein

Trier (ots) - Am 02.09.25, gegen 12:30 h, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Jesuitenstraße in Trier, auf Höhe der Ausfahrt Konstantin-Parkhaus. Der bislang unbekannte Fahrer eines blauen Kleinwagens versäumte es offensichtlich sein geparktes Fahrzeug gegen Wegrollen zu sichern. Dieser führerlose PKW geriet in der Folge ins Rollen und touchierte einen PKW, dessen Fahrerin aus der Ausfahrt des Konstatin-Parkhauses in die Jesuitenstraße einbog. Durch die Mitfahrer ...

mehr