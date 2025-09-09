PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Drogenverkäufer in Untersuchungshaft - Geldbörse gestohlen - Wechseltrick

Iserlohn (ots)

Weil er mit dem Handy am Steuer saß, wurde eine Polizeistreife am Montagmorgen auf einen mutmaßlichen Drogen-Verkäufer aufmerksam. Ein Haftrichter ordnete Untersuchungshaft an. Die Polizeibeamten entdeckten den Fahrer mit dem Handy An der Schlacht. Sie folgten dem Fahrzeug und gaben Anhaltesignale. Der Fahrer reagierte zunächst nicht und beförderte an der Baarstraße ein Päckchen aus dem Fenster. Eine Verständigung mit dem Mann war nur auf Englisch möglich. Polizeibeamte suchten den Fahrbahnrand ab und entdeckten eine größere Menge an verkaufsfertig verpackten Drogen. Der 20-jährige Albaner ohne festen Wohnsitz in Deutschland bestreitet einen Zusammenhang. Ein Drogenvortest verlief positiv. Bei Durchsuchung kamen eine höhere Menge Bargeld, weitere Drogen sowie mehrere Smartphones zum Vorschein. Die Polizei nahm den 20-Jährigen vorläufig fest. Ein Arzt nahm ihm auf der Wache eine Blutprobe ab. Die Polizei ermittelt wegen illegalen Drogenhandels in nicht geringer Menge sowie wegen des Verdachts einer Fahrt unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Der 20-Jährige wurde am Montagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

Einer 28-jährigen Frau wurde bereits am Donnerstag in einem Supermarkt an der Baarstraße die Geldbörse gestohlen. Sie meldete den Diebstahl erst am Montag bei der Polizei. Wie sie dort berichtete, habe sie ihre Geldbörse während des Einkaufs in ihren Einkaufswagen gelegt und eine Strickjacke darüber gedeckt. An der Kasse war das Portemonnaie nach ihren Angaben weg.

Eine Unbekannte hat am Montagnachmittag eine Verkäuferin mit einem Wechseltrick bestohlen. Die Unbekannte kaufte eine Kleinigkeit und bezahlte mit einem Geldschein mit höherem Wert. Beim Auszahlen des Wechselgeldes lenkte die Unbekannte die Verkäuferin ab. Am Ende fehlte ein höherer Geldbetrag. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei nach der Verdächtigen verlief ohne Erfolg. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 09.09.2025 – 08:10

    POL-MK: Wasserdieb

    Menden (ots) - Ein 25-jähriger Mann hat am Montagnachmittag in einer Bäckerei an der Hauptstra-ße mehrere Flaschen Wasser gestohlen. Als sich ihm der Inhaber den Weg stellte, schubste er ihn weg, setzte sich draußen auf ein Fahrrad und fuhr davon. Die Poli-zei entdeckte ihn an der Unteren Promenade, nahm ihn vorläufig fest und brachte ihn zur Identitätsfeststellung zur Wache. (cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 08:09

    POL-MK: Kabeldiebe

    Schalksmühle (ots) - Am Wochenende haben sich Kabeldiebe Zugang zu einem Rohbau an der Straße Ramsloh verschafft: Dort schnitten sie diverse Kabel ab und entwendeten sie. (cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 13:56

    POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

    Iserlohn / Letmathe (ots) - 1. Messstelle Ort Letmathe, Aucheler Straße Zeit 08.09.2025, 07:05 Uhr bis 08:10 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 133 Verwarngeldbereich 9 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1 Höchster Messwert 50 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft 2. Messstelle Ort Iserlohn, Grüner Talstraße Zeit 08.09.2025, 09:00 Uhr bis 11:05 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren