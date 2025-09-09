Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Lüdenscheid - Kontrollen des Durchfahrtsverbotes

Lüdenscheid (ots)

Polizeibeamtinnen und -beamte haben heute wieder die Durchfahrtsverbote für LKW über 3,5 Tonnen sowie die geltenden Tempolimits auf der Umleitungsstrecke überwacht. 43 LKW über 3,5 Tonnen wurden an den Straßenrand gewunken. Davon waren 14 ohne Genehmigung unterwegs, wurden angezeigt und mussten wieder umdrehen.

Elf LKW wiesen fahrzeugtechnische Verstöße auf. Zwei mussten wegen Gefährdung der Verkehrssicherheit stillgelegt werden und konnten nicht weiterfahren. Vier Fahrer verstießen gegen Lenk- und Ruhezeiten. Ein Fahrer hatte seine Ladung nicht korrekt gesichert. In einem Fall schlug ein Drogenvortest an. Eine Blutprobe auf der Wache war die Folge. Auch hier endete die Fahrt.

Hinzu kamen diverse weitere Verkehrsverstöße. Darunter 41 Missachtungen der "Anlieger frei" Regelungen, z.B. "Im Olpendahl", zwei Handynutzungen und 160 Geschwindigkeitsverstöße. Die Spitzenreiter: Ein Autofahrer auf der L692 (60 bei 30 km/h) und ein Autofahrer auf der B54 in Brügge (62 bei 30 km/h).

Die Kontrollen werden fortgesetzt. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell